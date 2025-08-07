Ufficiale Marvin Ducksch saluta Brema dopo 4 anni: ufficiale il passaggio al Birmingham City

Dopo quattro stagioni ricche di soddisfazioni, si chiude l’avventura di Marvin Ducksch con il Werder Brema. L’attaccante tedesco, 31 anni, è stato ceduto al Birmingham City, club di Championship inglese. L’ufficialità è arrivata giovedì attraverso le parole di Peter Niemeyer, responsabile del calcio professionistico del Werder, che ha confermato il buon esito dell’accordo tra le parti.

"Marvin ha avuto un ruolo fondamentale nel riportarci in Bundesliga e nel consolidare la nostra posizione nella massima serie", ha dichiarato Niemeyer. "Sapevamo che, nel momento in cui si fosse presentata l’occasione giusta per tutte le parti, saremmo stati aperti al dialogo. Gli auguriamo il meglio per il futuro".

Il centravanti lascia Brema dopo una prima stagione da protagonista assoluto: 20 gol e 10 assist in 33 presenze, fondamentali per la promozione in Bundesliga. Nei tre anni successivi ha mantenuto buone medie, accumulando complessivamente 99 presenze nella massima serie con 32 gol e 27 assist. "Il Werder è stato un capitolo speciale della mia carriera. Porto con me tanti ricordi indimenticabili,” ha dichiarato Ducksch. “Ora è tempo di una nuova sfida in Inghilterra e sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso. Ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato in questi anni".