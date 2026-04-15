Mascherano si è dimesso, il nuovo allenatore dell'Inter Miami conosce Messi dalla Masia

L’Inter Miami ha ufficializzato la fine del ciclo di Javier Mascherano, comunicando contestualmente anche il nome del suo successore ad interim: si tratta di Guillermo Hoyos, figura ben conosciuta all’interno dell’ambiente e con un legame particolare con Lionel Messi.

Nel comunicato del club è stato spiegato che Hoyos, 62 anni, già inserito nella struttura giovanile della franchigia dal 2023, prenderà in mano la prima squadra almeno per le prossime partite, in attesa di decisioni definitive sul futuro della panchina. Il tecnico argentino vanta un percorso internazionale molto ampio: ha allenato in Grecia, Cipro, Bolivia, Colombia, Messico e Stati Uniti, oltre ad aver avuto esperienze significative anche come commissario tecnico della nazionale boliviana. In Argentina ha guidato club storici come Talleres e Aldosivi.

Il suo palmarès da allenatore comprende due titoli: uno con il Club Bolívar e uno con l’Universidad de Chile, dove fu anche eletto miglior allenatore dell’anno. Una carriera che lo ha portato a essere riconosciuto come tecnico esperto nella gestione dei gruppi e nella valorizzazione dei giovani. La sua storia con Messi risale ai tempi de La Masía, dove i due si erano incrociati nelle giovanili del Barcellona, creando un legame che oggi torna d’attualità in un contesto completamente diverso. Ora per Hoyos si apre una nuova sfida: traghettare l’Inter Miami in una fase delicata, raccogliendo l’eredità di Mascherano e cercando di garantire continuità a un progetto ambizioso.