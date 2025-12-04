Maxi Rodriguez alla vigilia del sorteggio Mondiale: "In Sudafrica ero con Maradona e Messi..."

Domani (venerdì 5 dicembre) conosceremo la composizione dei gironi del prossimo Mondiale, che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, alle 18 ore italiane, si terrà in fatti il sorteggio della prima Coppa del Mondo a 48 squadre. Nel frattempo, a raccontare le sensazioni della vigilia, sono alcune "Legends" che nella storia sono state protagoniste del torneo. Fra queste, anche l'ex centrocampista dell'Argentina, Maxi Rodriguez, che parla così ai canali ufficiali della FIFA:

"Per chi come noi ha potuto giocare a calcio, la Coppa del Mondo è unica. Ho giocato tre Mondiali e ho vissuto la stessa esperienza tutte le volte. Ho provato le stesse emozioni, gioia e adrenalina perché rappresentare il mio paese è la cosa più bella. I paesi ospitanti (USA, Canada, Messico)? Offriranno molto, sono paesi davvero sviluppati. C'è la questione logistica per ogni nazionale e dove devono giocare, ma penso che questi paesi siano pazzi per il calcio. Anche il Canada si sta sviluppando molto[dal punto di vista calcistico. Sono i padroni di casa, quindi devono cercare di essere all'altezza. Lo stesso vale per gli Stati Uniti, che hanno un allenatore argentino in Mauricio Pochettino).

Un mio ricordo del Mondiale? Vediamo, sceglierò qualcosa che tutti mi ricordano: quel gol contro il Messico ai supplementari. Detto questo, ogni Coppa del Mondo ha avuto qualcosa di speciale. In Sudafrica, ero in panchina con Maradona e ho giocato con Messi. Due giganti del calcio, le due più grandi leggende".