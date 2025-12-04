Liverpool, Wirtz: "Un po' deluso per non aver vinto. Dobbiamo solo lavorare sodo"

Al termine del match pareggiato contro il Sunderland, l'attacante del Liverpool Florian Wirtz ha commentato al sito ufficiale del club: "Sono deluso di non aver vinto. Certo, quando si va sotto per 1-0 è sempre meglio fare un punto che zero, ma ovviamente volevamo vincere. I tifosi erano lì per noi, quindi sono un po' deluso, ma anche un po' orgoglioso di essere riusciti a rimontare così dopo una battuta d'arresto. Al momento non è facile per noi perché non tutto va a nostro favore, quindi dobbiamo essere pazienti e continuare a lavorare sodo.

Credo che non abbiamo avuto molte occasioni nel primo tempo e sapevamo che ne avremmo avute alcune [nel secondo tempo]. Dovevamo solo essere pazienti e mantenere la pressione, o anche di più rispetto al primo tempo. Ci abbiamo provato, ma poi l'1-0 è stato un po' sfortunato. penso che avremmo potuto vincere il duello prima, e poi anche la deviazione è stata un po' sfortunata.

Ma alla fine abbiamo ottenuto un punto ed è meglio di niente... abbiamo fatto un buon lavoro dopo l'1-0 e dobbiamo continuare così nelle prossime partite. Abbiamo una qualità incredibile nello spogliatoio: personalità e grandi giocatori. Dobbiamo solo trovarci ancora un po' meglio e creare un po' più di slancio per noi, e poi penso che tutto andrà presto per il verso giusto. Ma dobbiamo solo lavorare sodo e rimanere uniti come squadra e come club, e speriamo di avere più successo".