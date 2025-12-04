Barcellona, ci siamo! Eric Garcia ha firmato il rinnovo: contratto fino al 2031

Ci siamo. E’ arrivata la firma. Eric Garcia si legherà al Barcellona fino al 30 giugno 2031. A riportare la notizia è l’edizione online del Mundo Deportivo che ha spiegato come la trattativa è stata condotta senza nessun tipo di problema. Nella giornata di ieri lo stesso direttore sportivo blaugrana aveva detto che mancavano soltanto alcuni dettagli prima di mettere nero su bianco ma nella giornata odierna è stata trovata la quadra con il difensore che si legherà ancora al club catalano per i prossimi sei anni.

Natio di Barcellona, Garcia è uno dei prodotti della Masia prima di passare nel 2017 al Manchester City, club che lo vedrà debuttare fra i grandi nel 2018. Tre anni più tardi il suo ritorno in blaugrana dove rimase per due stagioni prima del passaggio in prestito al Girona nella stagione 2023-2024 e il nuovo rientro alla base.

Sia la società che lo stesso tecnico Flick considerano Garcia uno degli elementi cardine dello spogliatoio perché oltre ad essere professionista esemplare è anche un giocatore versatile capace di ricoprire qualsiasi ruolo, anche in mezzo al campo come accaduto nella sfida contro l’Atletico Madrid. Adesso non resta che dare l’annuncio. A metà della settimana prossima dovrebbe essere indetta una conferenza stampa per annunciare il tutto.