Mazzata all'Arsenal, il City riapre la corsa al titolo. Guardiola: "Ci speriamo ancora"

L'Arsenal è caduto (1+2) e dal +9 di due settimane fa si è ritrovato improvvisamente recuperato dai primi rivali dietro l'angolo in Premier League. L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato così al termine del match ai microfoni di BBC Match of the Day, sulla corsa al titolo: "Sì, certo. Sì. Ci speriamo ancora. Ma la verità è che abbiamo avuto un calendario orribile e non siamo in testa alla classifica. Finora loro sono stati la miglior squadra in Inghilterra, ma noi abbiamo prolungato la possibilità di lottare fino alla fine".

E ha aggiunto: "Il fatto che abbiamo vinto contro quella squadra. Così competitiva, così incredibile. Noi abbiamo avuto i nostri momenti, loro i loro. Oggi ce ne andiamo con i tre punti". Il City pare abbia un'inerzia migliore rispetto all'Arsenal ora: "Non lo so, non pensavo che l'Arsenal fosse in un momento negativo. In Carabao Cup siamo stati superiori. Oggi siamo stati davvero bravi. Loro sono venuti qui (all'Etihad, ndr) con fame dopo la sconfitta e noi abbiamo vinto. Sono così competitivi, lo sappiamo. Sono la migliore squadra in Inghilterra, di gran lunga. Ma allo stesso tempo lo siamo anche noi".

Ma riguardo Arteta e la sua squadra ha proseguito: "La classifica parla da sola. Loro sono stati i migliori. Congratulazioni ai ragazzi, ma non perdiamo la concentrazione. Mercoledì abbiamo il recupero e, se vinciamo, possiamo essere lì. È quello che dobbiamo fare. Farlo sarà difficilissimo perché Everton o Brentford, o Aston Villa, Crystal Palace... le partite che ci restano. Il Bournemouth in trasferta: la scorsa settimana hanno vinto all'Emirates e contro il Newcastle. Sarà sempre più difficile", la conclusione di Guardiola.