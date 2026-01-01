Guardiola scherza: "Sono un genio!". Ora c'è l'Arsenal: "La miglior squadra d'Inghilterra"

Il Manchester City continua la sua corsa in Premier League con una vittoria netta per 3-0 sul campo del Chelsea, un successo che permette ai Citizens di ridurre il distacco dalla vetta occupata dall’Arsenal, ora distante sei punti.

Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso senza reti a Stamford Bridge, la squadra di Pep Guardiola ha cambiato marcia nella ripresa, imponendo ritmo, aggressività e qualità. Le reti di Nico O’Reilly, Marc Guehi e Jeremy Doku hanno indirizzato definitivamente la partita, regalando al City tre punti fondamentali anche in vista dello scontro diretto in programma la prossima settimana.

Nel post gara, Guardiola ha spiegato la chiave della svolta senza attribuire meriti a particolari aggiustamenti tattici: "Sono un genio!", ha scherzato. "In realtà non abbiamo cambiato nulla di speciale. Nel secondo tempo i giocatori hanno semplicemente alzato il livello e avuto un atteggiamento più aggressivo". Il tecnico spagnolo ha poi insistito sull’aspetto mentale della prestazione: "La seconda parte di gara è stata straordinaria perché è stata una questione di atteggiamento, non di tattica. I giocatori sanno cosa fare, ma devono avere la giusta mentalità per vincere partite così".

Guardando avanti, Guardiola ha già lanciato la sfida all’Arsenal, attesa all’Etihad Stadium: "Sono la miglior squadra d’Inghilterra in questo momento, i numeri lo dicono. Sarà una partita durissima, ma ci prepareremo bene". Il tecnico ha infine sottolineato come le recenti vittorie abbiano rafforzato la fiducia del gruppo: "Vincere aiuta, soprattutto contro le migliori squadre. Dopo i successi siamo rimasti umili e concentrati sul migliorare ancora. È questa la nostra identità da anni".