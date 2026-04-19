Ligue 1, il PSG crolla in casa contro il Lens. Inutile la rete di Kvaratskhelia nel finale
Un Paris Saint-Germain rivoluzionato dai cambi di Luis Enrique, complice anche la Champions League, cade in casa contro il Lione. 2-1 il risultato finale in favore degli ospiti che hanno vinto grazie alle reti di Endrick e Moreira, da segnalare anche un calcio di rigore fallito dai parigini con Ramos al 33’. Nel finale inutile la rete azzurra di Kvaratskhelia.
Con questo risultato il PSG resta a +1 sul Lens, anche se con una gara in meno, mentre il Lione aggancia il Lille al terzo posto in classifica.
Sabato 18 aprile
Lorient-Marsiglia 2-0
Angers-Le Havre 1-1
Lille-Nizza 0-0
Domenica 19 aprile
Monaco-Auxerre 2-2
Metz-Paris FC 1-3
Nantes-Brest 1-1
Strasburgo-Rennes 0-3
PSG-Lione 1-2
La classifica aggiornata di Ligue 1
1. Paris Saint-Germain 63 punti (in 28 gare)
2. Lens 62 (29)
3. Lione 54 (30)
4. Lille 54 (30)
5. Rennes 53 (30)
6. Marsiglia 52 (30)
7. Monaco 50 (30)
8. Strasburgo 43 (29)
9. Lorient 41 (30)
10. Paris FC 38 (30)
11.Tolosa 37 (30)
12. Brest 37 (29)
13. Angers 34 (30)
14. Le Havre 30 (30)
15. Nizza 29 (30)
16. Auxerre 25 (30)
17. Nantes 20 (29)
18. Metz 15 (30)
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