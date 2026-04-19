Bayern campione, Kompany canta a squarciagola sotto la Curva. Ma niente doccia di birra

"Ohh, chi è il campione di Germania? Ohh, il suo nome è Bayern Monaco!". A braccetto con i suoi giocatori, Vincent Kompany e il Bayern Monaco da 79 punti in 30 giornate di Bundesliga si sono confermati macchina perfetta anche contro lo Stoccarda (al tappeto 2-4), potendo così festeggiare il 35° titolo da campioni di Germania. Complice ovviamente la sconfitta incassata dal Borussia Dortmund ieri che ha messo fine alle speranze dei gialloneri di poter dire ancora la propria sul discorso.

Tutti insieme, a creare una catena, i giocatori del Bayern con indosso le maglie celebrative da campioni di Bundesliga hanno festeggiato all'Allianz Arena. Davanti alla curva e cantando un coro dopo l'altro insieme ai tifosi. Anche lo staff tecnico si è unito a loro, con mister Kompany nel pieno dei festeggiamenti a cantare a squarciagola: "Campione di Germania sarà solo l'FC Bayern Monaco!". Poi ripreso dalle telecamere (video in allegato) a sferrare dei pugni che trasudano di passione, per il secondo titolo di Bundesliga consecutivo ottenuto alla guida della squadra tedesca.

"Provo emozioni, certo. Non è un problema. Chiunque mi abbia visto su un campo da calcio lo capirebbe. Ma c'è tutto un mondo nel mezzo: in questi momenti trovo la mia pace. E questi momenti me li godo e basta. Tutto il resto ora non mi importa", ha dichiarato ai microfoni di DAZN Germania. "Oggi è così, e da domani si ricomincia, come ogni giorno", ha spiegato l'allenatore belga. Ma la classica doccia di birra riservata all'allenatore per il trionfo in Bundesliga non è arrivata, come da tradizione. Il motivo risiede nell'imminente partita di Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen: per ora la celebrazione ufficiale viene rimandata all'ultima gara casalinga. I boccali di birra per Kompany sono riservati per il 16 maggio al termine di Bayern Monaco-Colonia.