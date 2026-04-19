Bayern scatenato, Bundesliga sua: festa con cacatua sulle maglie di Kompany e giocatori

"I giocatori hanno già detto che, a prescindere da ciò che accadrà, dopo la partita rivolgeranno subito l'attenzione al Leverkusen". Certo, la semifinale di Coppa di Germania contro il Bayer in settimana avrà la completa attenzione del Bayern Monaco, ma nelle prime ore della presa notizia di essere diventati matematicamente campioni di Germania i giocatori di Vincent Kompany non hanno potuto trattenere l'emozione. E la festa sul prato dell'Allianz Arena è esplosa dopo il 4-2 inflitto allo Stoccarda.

Poiché il Borussia Dortmund, unico inseguitore in Bundesliga, ha commesso un passo falso ieri (1-2 contro l'Hoffenheim), il Bayern Monaco ha ottenuto il 35° titolo della storia del club nel campionato tedesco. In anticipo rispetto al termine, fissato tra 4 giornate (16 maggio). Il +15 ottenuto oggi dai bavaresi ha chiuso automaticamente i giochi, con i gialloneri nuovamente a bocca asciutta.

All'80° minuto, in verità, gli assistenti del Bayern avevano portato già verso la panchina di Kompany dei sacchetti marroni dal contenuto inizialmente ignoto. Le telecamere poi hanno catturato ciò che si trovava all'interno: magliette bianche, ossia celebrative del trionfo dei Die Roten. "Divise" speciali dove è stato raffigurato un cacatua (pappagallo bianco con una cresta bianconera), la figura di culto della squadra. Durante i festeggiamenti per il campionato dello scorso anno, una statuetta di un cacatua era stata sottratta dal ristorante di lusso Kafer e da allora, l'animale ha un significato speciale per la squadra e funge da portafortuna.

Indossando le magliette bianche, la squadra ha festeggiato in campo con amici e familiari (come da video in allegato), mentre nell'Allianz Arena risuonava la celebre canzone "Sweet Caroline", cantata a gran voce anche dagli spettatori.