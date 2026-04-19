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Bundesliga, Magonza frenato dal Monchengladbach 1-1: la zona salvezza è affollata

Bundesliga, Magonza frenato dal Monchengladbach 1-1: la zona salvezza è affollataTUTTO mercato WEB
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:40Calcio estero
Yvonne Alessandro

A piccoli passi, il Borussia Monchengladbach cerca di raggiungere la terra promessa. Nel match valido per la 30^ giornata di Bundesliga, a tu per tu con il Magonza a metà classifica di Bundesliga, strappa un punto pesantissimo. A sua volta l'FSV mette in cassaforte quasi la salvezza, ma il Gladbach si ferma a 31 punti e si ritrova nell'ammucchiata di squadre in lotta per non retrocedere (Colonia, Amburgo, Brema). Seppur mantenendo un margine ancora abbastanza solido sul St. Pauli, al momento al 16° posto (zona play-out) con 26 punti.

Il programma della 30^ giornata
Venerdì 17 aprile
St. Pauli-Colonia 1-1

Sabato 18 aprile
Bayer Leverkusen-Augusta 1-2
Hoffenheim-Borussia Dortmund 2-1
Werder Brema-Amburgo 3-1
Union Berlino-Wolfsburg 1-2
Eintracht Francoforte-Lipsia 1-3

Domenica 19 aprile
Friburgo-Heidenheim 2-1
Bayern Monaco-Stoccarda 4-2
Borussia MonchenGladbach-Magonza 1-1

La classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 79 punti
2. Borussia Dortmund 64
3. Lipsia 59
4. Stoccarda 56
5. Hoffenheim 54
6. Bayer Leverkusen 52
7. Friburgo 43
8. Francoforte 42
9. Augusta 36
10. Magonza 34
11. Union Berlino 32
12. Colonia 31
13. Amburgo 31
14. Brema 31
15. Borussia Mönchengladbach 31
16. St.Pauli 26
17. Wolfsburg 24
18. Heidenheim 19

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