"Kompany colpo di fortuna. Come fare 6 al Superenalotto": gli elogi del presidente del Bayern

Successore di Uli Hoeness dal 2019, Herbert Hainer da presidente del Bayern Monaco non ha potuto che applaudire pubblicamente Vincent Kompany per l'incredibile cammino svolto finora. Il tecnico belga di 40 anni in due anni ha riportato la squadra bavarese ai livelli desiderati dai vertici del club, dopo aver risentito del mini ciclo di splendore del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Così in due stagioni ha messo a segno 2 Bundesliga e una Supercoppa di Germania, con il campionato 2025/26 già concluso a proprio favore per il 35esimo titolo della storia del club. Mentre il Bayern resta in corsa su altri due fronti, Coppa di Germania e Champions League (entrambi semifinali): "Ho detto spontaneamente: questa sarà l'immagine dell'anno", afferma il presidente Herbert Hainer riguardo a Kompany in festa. "Vincent Kompany è davvero un colpo di fortuna per noi. È come fare sei al Superenalotto", ha dichiarato Hainer. Il che vuol dire fare jackpot.

"Da un lato per come guida la squadra e per il calcio attraente che giochiamo; dall'altro per la calma che trasmette. Fa bene a tutti noi, fa bene a noi come club. Per questo gli va attribuita una gran parte di questo successo", le parole riprese da Sport1. Ma la stagione è tutt'altro che conclusa e ora Kompany mette nel mirino altri due trofei, per infarcire ulteriormente la stagione di successo.