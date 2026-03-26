Il caso Mbappe fa ancora discutere: Xabi Alonso avrebbe accelerato il rientro in Supercoppa

La gestione dell’infortunio al ginocchio di Kylian Mbappé continua a far discutere in Spagna e non solo. Secondo nuove indiscrezioni pubblicate da L’Équipe, Xabi Alonso avrebbe spinto per un rientro anticipato dell’attaccante francese.

Dopo il problema fisico accusato in allenamento il 30 dicembre, lo staff medico del club aveva indicato uno stop di circa tre settimane. Mbappé, però, è tornato in campo già l’11 gennaio, in occasione della finale di Supercoppa spagnola contro il Barcellona. Una decisione accelerata proprio su richiesta dell’ex allenatore del Real Madrid, desideroso di avere a disposizione il suo giocatore chiave in una sfida così importante. Mbappé è subentrato nell’ultimo quarto d’ora della partita, poi persa dal Real, ma il rientro si è rivelato prematuro: appena tre giorni dopo, il francese è stato costretto a fermarsi nuovamente.

Oggi il peggio sembra alle spalle e l’attaccante è pronto a tornare protagonista, con una probabile titolarità nell’amichevole tra Francia e Brasile. Resta però il dibattito sulla gestione dei tempi di recupero, un tema sempre più centrale nel calcio moderno, dove la pressione dei grandi appuntamenti può influenzare scelte delicate per la salute dei giocatori.