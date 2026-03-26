Mbappé: "Non immagino un Mondiale senza Neymar. Vini deve fare uno step col Brasile"

In un’intervista rilasciata a Globo Esporte, Kylian Mbappé ha espresso un desiderio chiaro: vedere Neymar di nuovo con la maglia del Brasile al Mondiale 2026. I due, compagni per anni al Paris Saint-Germain, non si ritroveranno in campo nell’amichevole tra Francia e Brasile, poiché il fuoriclasse brasiliano non è stato convocato dal CT Carlo Ancelotti.

Nonostante l’assenza, Mbappé non ha dubbi sul ritorno dell’ex compagno: "Penso che il Brasile possa essere rappresentato sia da Vinicius che da Neymar. Vini deve ancora fare uno step in nazionale, ma Neymar è Neymar: uno dei più grandi. Non immagino un Mondiale senza di lui". Parole forti, che sottolineano quanto il talento del Santos sia ancora considerato centrale nello scenario internazionale, nonostante i tanti problemi fisici accusati negli ultimi 30 mesi.

L’attaccante del Real Madrid ha poi aggiunto: "Ho giocato con lui e ho imparato molto. So come lavora: si preparerà al meglio e sarà presente. Però rispetto le scelte di Ancelotti". Un attestato di stima importante, che conferma il legame tra i due campioni. Mbappé ha infine parlato anche della sfida contro il Brasile, invitando alla prudenza: "Non si può mai essere favoriti contro una squadra con cinque stelle sulla maglia. Il Brasile è la più grande nazione calcistica della storia. Per noi è un test importante per dimostrare il nostro valore e prepararci al Mondiale".