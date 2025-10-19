Mbappé manda sulla luna il Real: 1-0 al Getafe, torna al 1° posto. Barcellona ricacciato giù

Ha impiegato 80 minuti per sbloccare una trasferta ostica e per nulla semplice da risolvere al Coliseum, alla fine però il solito Kylian Mbappé ha preso per mano Xabi Alonso e la squadra per portarli al successo: finisce 1-0 la gara serale valida per la nona giornata di LaLiga, con due espulsioni a sfavore del Getafe. È il dodicesimo gol invece per il fuoriclasse francese nelle ultime otto partite tra tutte le competizioni. Un centro, quello inferto agli avversari stasera, che vale il decimo sigillo per KM10 in campionato spagnolo e anche la vetta della classifica cannonieri.

Risultato finale

Getafe - Real Madrid 0-1

80' Mbappé (R)

Formazioni ufficiali

GETAFE (4-5-1): Soria; J.Iglesias, Duarte, Djené, Rico; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Sancris; Liso.

A disposizione: Letacek, Nyom, Bekhoucha, Munoz, Da Costa, Neyou, Kamara, Mayoral, Juanmi.

Allenatore: José Bordalas.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Alaba, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Rodrygo.

A disposizione: Lunin, Mestre, Asencio, F.Garcia, Brahim Diaz, Pitarch, Arda Guler, G.Garcia, Endrick, Vinicius.

Allenatore. Xabi Alonso.

9ª GIORNATA

Oviedo - Espanyol 0-2

Siviglia - Maiorca 1-3

Barcellona - Girona 2-1

Villarreal - Betis 2-2

Atlético Madrid - Osasuna 1-0

Elche - Athletic 0-0

Celta - Real Sociedad 1-1

Levante - Rayo Vallecano (in corso)

Getafe - Real Madrid 0-1

Alavés - Valencia (20 ottobre, 21)

LA CLASSIFICA

1. Real Madrid 24

2. Barcellona 22

3. Villarreal 17

4. Atletico Madrid 16

5. Betis Siviglia 15

6. Espanyol 15

7. Elche 14

8. Athletic 14

9. Siviglia 13

10. Alaves 11

11. Getafe 11

12. Osasuna 10

13. Levante 8

14. Vallecano 8

15. Maiorca 8

16. Valencia 8

17. Celta Vigo 7

18. Real Sociedad 6

19. Real Oviedo 6

20. Girona 6

MARCATORI



10 reti: Mbappé (Real Madrid)

6 reti: Alvarez (Atlético Madrid)

5 reti: Eyong (Levante), Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)