Mbappé parla da leader: "I fischi a Vinicius? Se arrivano, devono essere per tutti"

Kylian Mbappé si prende la scena e la responsabilità. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Monaco, il club che lo ha lanciato nel grande calcio europeo, l’attaccante del Real Madrid è stato il volto scelto per parlare a nome della squadra in un momento delicato della stagione. Il francese ha aperto la conferenza con un messaggio che va oltre il calcio, dedicando un pensiero alle vittime dell’incidente ferroviario di Córdoba: "Ci sono cose più importanti del calcio. Il mio pensiero va alle famiglie che hanno perso qualcuno".

Poi spazio al campo. Mbappé non sottovaluta il Monaco, pur riconoscendone le difficoltà: "Non è nel suo miglior momento, ma resta una squadra capace di competere. Dovremo essere aggressivi e dimostrare che questa è una notte per noi. Al Bernabéu, in Champions, abbiamo un vantaggio".

Il tema più caldo resta però il rapporto con il pubblico dopo i recenti fischi. Mbappé non si nasconde: "Li capisco. Da tifoso, prima di essere calciatore, anch’io fischiavo quando le cose non andavano. Ma se si fischia, bisogna farlo con tutta la squadra. Non ha senso indicare un solo colpevole. Stiamo rendendo male come gruppo e dobbiamo cambiare questo sul campo". Un discorso che si intreccia inevitabilmente con la situazione di Vinícius Jr., finito nel mirino dei tifosi. "Non è colpa sua, è responsabilità di tutti. Vinícius è un essere umano, oltre che un campione. Va protetto, non lasciato solo. Quando è felice, è uno dei migliori al mondo".

Mbappé ha difeso anche Brahim e ha chiarito la sua posizione sull’addio di Xabi Alonso, respingendo le voci di tensioni interne: "Dire che non abbia avuto successo non è vero. È un grande allenatore. La decisione è stata del club e va rispettata. Ora c’è Arbeloa e lo sosterremo. Qui bisogna avere personalità. Se dimostriamo impegno e qualità, i tifosi torneranno con noi. È nostro compito ricostruire la famiglia del Madrid".