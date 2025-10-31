Mbappé riceve la Scarpa d'Oro 2025: "È un momento importante per me"

Kylian Mbappé ha ricevuto in giornata la Scarpa d'Oro come miglior marcatore dei campionati europei. Il francese ha sbaragliatola concorrenza segnando 31 reti nel suo primo campionato giocato in Spagna. E finendo davanti a giocatori come Viktor Gyokeres e Mohamed Salah.

Lo stesso Mbappé ha dichiarato: "È un grande piacere ricevere la Scarpa d'Oro. È un momento importante per me, è la prima volta che la vinco. Devo ringraziare tutti i miei compagni di squadra, grazie per essere venuti e per avermi aiutato in ogni momento. Abbiamo un gruppo incredibile e spero che vinceremo molti premi quest'anno. Con i giocatori che vedo qui, possiamo vincere molte cose. Tutti sanno che giocare per il Real Madrid è il mio sogno d'infanzia. Voglio portare gioia a tutti i tifosi del Madrid, che mi hanno sempre dimostrato affetto, anche quando ero al Monaco e al PSG. Spero che continueremo così come squadra; la cosa più importante è la squadra. Senza un club, senza i tifosi, senza una squadra, è impossibile vincere questo tipo di premi. Spero di vincere di nuovo la Scarpa d'Oro".

Anche in questa stagione Mbappé è partito forte ed è già a quota 11 reti ne LaLiga in 10 partite. Classifica ancora in divenire, ma guardando la situazione tra i reali competitor troviamo in questo momento il francese con lo stesso numero di gol di Haaland e appena uno in meno di Harry Kane, vincitore nel 2024.

ALBO D'ORO SCARPA D'ORO

1997. Ronaldo (Brasile, Barcellona)

1998. Nikos Machlas (Grecia, Vitesse)

1999. Mario Jardel (Brasile, Porto)

2000. Kevin Phillips (Inghilterra, Sunderland)

2001. Henrik Larsson (Svezia, Celtic)

2002. Mario Jardel (Brasile, Sporting CP)

2003. Roy Makaay (Olanda, Deportivo)

2004. Thierry Henry (Francia, Arsenal) e Diego Forlan (Uruguay, Villarreal)

2005. Thierry Henry (Francia, Arsenal)

2006. Luca Toni (Italia, Fiorentina)

2007. Francesco Totti (Italia, Roma)

2008. Cristiano Ronaldo (Portogallo, Manchester United)

2009. Diego Forlan (Uruguay, Atlético Madrid)

2010. Lionel Messi (Argentina, Barcellona)

2011. Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid)

2012. Lionel Messi (Argentina, Barcellona)

2013. Lionel Messi (Argentina, Barcellona)

2014. Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid) e Luis Suarez (Uruguay, Barcellona)

2015. Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid)

2016. Luis Suarez (Uruguay, Barcellona)

2017. Lionel Messi (Argentina, Barcellona)

2018. Lionel Messi (Argentina, Barcellona)

2019. Lionel Messi (Argentina, Barcellona)

2020. Ciro Immobile (Italia, Lazio)

2021. Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Monaco)

2022. Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Monaco)

2023. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

2024. Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)

2025. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)