Tifoso del Lens aspetta in parcheggio un dirigente del Lille: testata in volto e arresto

Il dopo-partita del derby giocato fra Lille e Lens - vinto brillantemente dal Lille per 3-0 sabato sera - è stato macchiato da una scioccante aggressione nei pressi dello stadio Pierre-Mauroy. Come rivelato da La Voix du Nord, un dirigente del Lille è stato aggredito mentre cercava di separare due persone che si stavano picchiando, circa un'ora dopo il fischio finale.

La situazione è degenerata quando uno dei coinvolti, un tifoso del Lens in stato di ebbrezza, ha notato il tesserino della persona aggredita e si è reso conto che era un membro della squadra del Lille.

Pertanto, questo individuo avrebbe deliberatamente atteso il dirigente del club e sua moglie nel parcheggio, per poi affrontarlo e colpirlo con una testata in viso. A seguito dell'aggressione, la polizia ha arrestato l'aggressore, che ha poi confessato, mentre il dirigente del Lille è stato portato al pronto soccorso per una frattura al naso. All'interno del Lille regna lo sgomento generale e la dirigenza ha espresso il suo profondo sgomento per questo atto di violenza. Il club ha deciso di sporgere denuncia a fianco del dirigente.