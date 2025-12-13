Buone notizie per il Real Madrid: Mbappé è recuperato, può giocare contro l'Alaves

In vista della trasferta contro l’Alaves, Xabi Alonso si trova a dover gestire un'emergenza in difesa ma ci sono anche buone notizie. Il tecnico madridista potrà infatti contare su quattro giocatori che erano in dubbio: Mbappé ha superato i problemi muscolari che lo avevano relegato in panchina contro il City, Valverde e Rüdiger sono recuperati, così come Huijsen. Tutti hanno partecipato alla seduta di allenamento di stamattina.

Chi invece non sarà disponibile è Camavinga: il centrocampista non recupererà in tempo per la partita, e per ovviare a questa assenza Xabi ha fatto lavorare due elementi del Castilla, Cestero e Thiago, di cui almeno uno dovrebbe viaggiare con la prima squadra a Vitoria. Il vero problema rimane però la difesa. Il Real può contare su soli due centrali pienamente disponibili, Asencio e Huijsen: entrambi sono obbligati a giocare, nonostante l'ex Roma e Juventus manchi ancora di ritmo dopo l’infortunio.

La situazione è ancora più complicata sulle fasce. Tra i cinque terzini a disposizione (Alexander-Arnold e Carvajal a destra, Fran García, Carreras e Mendy a sinistra) e Alaba, che può fare anche il centrale, nessuno figura nella lista dei convocati. È probabile che Xabi Alonso si affidi a Valdepeñas del Castilla come terzino sinistro per completare la formazione. Un vero e proprio puzzle difensivo per il Real Madrid, che nonostante l’emergenza punta comunque alla vittoria per non perdere altro terreno in campionato.