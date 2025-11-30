La Copa Libertadores è del Flamengo! Un gol di Danilo stende il Palmeiras
Un gol dell'ex difensore della Juventus, Danilo, regala al Flamengo il successo in Copa Libertadores: steso di misura il Palmeiras per 0-1 nella finale giocata all'Estadio Monumental. La rete è arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Arrascaeta, sul quale il centrale brasiliano è svettato di testa in area. Si tratta del quarto trionfo in Copa Libertadores per il Flamengo.
Un successo per tanti ex giocatori di Serie A, dallo stesso Danilo ad Alex Sandro, passando per Jorginho, Pulgar ed Emerson Royal (oggi in panchina 90 minuti). Alla guida della squadra c'è Filipe Luis, ex terzino di Atletico Madrid e Chelsea, che ha iniziato la propria carriera di allenatore al Flamengo prima nel settore giovanile, per poi prendere la guida della prima squadra da settembre 2024 iniziando a collezionare titoli.
L'architetto della squadra è José Boto, ex dirigente di Benfica, Shakhtar Donetsk, Paok Salonicco e Osijek, che ha costruito una squadra di primissimo livello con i grandi colpi arrivati nelle ultime due sessioni in particolare.
