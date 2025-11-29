Foden lancia il City al 91': "Che errori con il Newcastle, dovevo rifarmi. Guardiola decisivo"

Il Manchester City vince al 91' grazie al secondo gol personale di Phil Foden contro il Leeds, ritrovando il sorriso dopo il doppio ko fra Newcastle (in Premier) e Bayer Leverkusen (in Champions).

Proprio Foden si è soffermato a commentare la gara dei suoi ai microfoni della BBC: "È stata una delle partite più combattute che abbiamo giocato. Abbiamo avuto il pieno controllo nel primo tempo. Hanno cambiato il loro sistema di gioco nella seconda metà e non siamo riusciti ad andare avanti. È stato un secondo tempo frustrante. Ma quando c'è stata una breve pausa Guardiola ci ha riuniti e ci siamo adattati alla loro formazione. Abbiamo avuto alcune mezze possibilità e finalmente ho trovato un po' di spazio e ho trovato il fondo della rete".

Poi ha spiegato come rimangano molte cose da migliorare per il City, nonostante i tre punti: "Ci sono ancora cose che possiamo migliorare. Siamo felicissimi del risultato. La corsa al titolo non è mai semplice. Ci sono sempre alti e bassi e periodi in cui non sembri riuscire ad andare avanti e l'abbiamo avuto. La fiducia e l'unione hanno pagato alla fine. Speriamo che sia la svolta oggi e che possiamo iniziare da qui. Ma non sai mai cosa aspettarti".

Sulla sua doppietta conclude: "Oggi avevo tanta fame di giocare e dimostrare a me stesso che potevo ancora segnare gol. Ho perso alcune occasioni contro il Newcastle e volevo sistemare le cose".