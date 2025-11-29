Benfica, rimonta al cardiopalma. Mourinho: "Nacional dominato 99 minuti, ha fatto mezzo tiro"

Il Benfica di José Mourinho supera 2-1 il CD Nacional con una emozionante rimonta nei minuti finali della gara. I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 60' della gara, ma prima Prestianni all'89' e poi Pavlidis al 95' hanno regalato i tre punti all'ex tecnico di Roma ed Inter.

Lo stesso Mourinho a Sport TV ha dichiarato: "Vittoria meritatissima. Se fosse arrivata una sconfitta, non avrei potuto avere una sola parola contro la mia squadra. Hanno giocato bene dal primo minuto. Quando il Nacional ha fatto gol, è stato difficile dal punto di vista emotivo. Una vittoria drammatica, ma pur sempre meritata. (...) Il Nacional ha fatto un mezzo tiro in porta durante la partita con una partita facile per Trubin. È un grande dominio del Benfica, non voglio dire per 99 minuti, forse 20, perché forse non si è giocato più di 20 minuti, ma è un dominio dall'inizio alla fine e una vittoria super meritata".

Vediamo di seguito gli altri risultati della 12^ giornata in Primeira Liga portoghese, con la classifica aggiornata. Il Benfica ha momentaneamente agganciato lo Sporting, portandosi a -3 dal Porto di Farioli.

I risultati della 12^ giornata della Primeira Liga portoghese

Guimaraes-AVS 4-0

Casa Pia-Alverca 0-2

Moreirense-Famalicao 2-2

CD Nacional-Benfica 1-2

Gil Vicente-Tondela 0-1

Domenica 30 novembre

Rio Ave-Santa Clara

Sporting-Estrela Amadora

Porto-Estoril Praia

Arouca-Braga

La classifica aggiornata in Primeira Liga

1. Porto 31

2. Sporting 28

3. Benfica 28*

4. Gil Vicente 23*

5. Famalicao 20*

6. Moreirense 19*

7. V. Guimaraes 17*

8. Braga 16

9. Alverca 14*

10. Estoril Praia 13

11. Rio Ave 12

12. CD Nacional 12*

13. Estrela Amadora 11

14. Santa Clara 11

15. Casa Pia 9*

16. Tondela 9*

17. Arouca 9

18. AVS 3*

*Una partita in più