Metz, è addio con Le Mignan. Il suo sostituto già scelto ed è una vecchia conoscenza

Il Metz cambia guida tecnica. Il club granata ha deciso di sollevare dall’incarico Stéphane Le Mignan, allenatore in carica dallo scorso luglio. Al suo posto, riporta L'Equipe, arriva Benoît Tavenot, che conosce già molto bene l’ambiente.

La decisione della dirigenza è maturata dopo una serie di risultati negativi che hanno aggravato una situazione di classifica già delicata. A pesare in modo determinante è stata la pesante eliminazione in Coppa di Francia, con il netto 4-0 subito contro il Montpellier, formazione di Ligue 2, giudicata internamente come una vera umiliazione. A questo si è aggiunta la sconfitta rimediata domenica in campionato sul campo dello Strasburgo (2-1), la dodicesima in 18 giornate di Ligue 1, che ha ulteriormente indebolito la posizione di Le Mignan.

Per tentare la svolta, il Metz ha scelto di affidarsi a Benoît Tavenot, con il quale è stato rapidamente trovato un accordo. Tecnico esperto, Tavenot era già stato nello staff del club tra il 2019 e il 2022 come vice di Frédéric Antonetti, periodo in cui aveva maturato una profonda conoscenza dell’ambiente e delle dinamiche societarie. Più recentemente aveva assunto la guida del Bastia nel luglio 2024, ma la sua esperienza in Corsica si è interrotta prematuramente con l’esonero arrivato lo scorso ottobre.

L’obiettivo affidato al nuovo allenatore è chiaro e senza margini di ambiguità: raggiungere la salvezza. Attualmente ultimo in classifica con 12 punti, alla pari con l’Auxerre, il Metz si trova a sei lunghezze dalla 15ª posizione, l’ultima utile per restare in Ligue 1. Il calendario non concede tregua: i granata ospiteranno il Lione nel prossimo turno, poi faranno visita all’Angers. Seguiranno due gare casalinghe fondamentali contro Lilla e Auxerre, quest'ultima diretta concorrente nella corsa per evitare la retrocessione. Un ciclo decisivo per il futuro del Metz.