Ufficiale Il Birmingham acquista il capocannoniere del campionato svedese: 7 milioni per Priske

Il Birmingham, squadra di Championship, ha ufficializzato l’ingaggio di August Priske dal Djurgardens, operazione conclusa per ben 7 milioni di euro e subordinata alle consuete autorizzazioni. L’attaccante danese, 21 anni, ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo, che lo legherà ai Blues fino all’estate del 2031.

Il club inglese ha superato la concorrenza di numerose società europee per assicurarsi uno dei profili offensivi più interessanti emersi negli ultimi mesi. Priske arriva a Birmingham forte di una stagione di altissimo livello: nel campionato svedese Allsvenskan 2025 si è laureato capocannoniere grazie a 18 reti in 27 presenze, confermandosi come uno dei talenti più prolifici del panorama scandinavo.

Il nuovo acquisto va a rinforzare il reparto avanzato a disposizione dell’allenatore Chris Davies e rappresenta il quarto innesto del mercato di gennaio per il Birmingham, che continua a muoversi con decisione per costruire una rosa competitiva. Nato in Danimarca, Priske ha mosso i primi passi nel calcio professionistico nei vivai di Midtjylland e Copenhagen, prima di maturare ulteriore esperienza attraverso alcuni prestiti nei Paesi Bassi. Il vero salto di qualità è arrivato dopo il trasferimento al Djurgardens nell’agosto 2024, con l’esplosione definitiva nella stagione successiva.

Oltre ai numeri in campionato, Priske si è messo in mostra anche in ambito europeo, risultando protagonista nel percorso del Djurgardens in UEFA Conference League, competizione in cui il club svedese ha raggiunto le semifinali, arrendendosi soltanto al Chelsea. A livello internazionale, il centravanti ha vestito le maglie delle selezioni giovanili della Danimarca, collezionando anche sei presenze con l’Under 21. Ora per lui si apre una nuova sfida, con l’obiettivo di confermarsi anche nel calcio britannico.