Ufficiale Raoul Petretta torna in Europa dopo l'esperienza a Toronto: va in seconda serie tedesca

Il Darmstadt piazza un colpo importante assicurandosi Raoul Petretta. Il laterale sinistro svizzero-tedesco, 28 anni, ha firmato con i tedeschi dopo la scadenza del suo contratto con il Toronto, club con cui ha concluso la sua esperienza al termine dello scorso anno e dove ha condiviso lo spogliatoio con Insigne e Bernardeschi.

La dirigenza di Darmstadt ha individuato in Petretta il profilo ideale per completare il reparto difensivo, soprattutto in relazione al prestito di Leon Klassen. A spiegare le ragioni dell’operazione è stato il direttore sportivo Paul Fernie, che ha sottolineato come l’arrivo di un nuovo terzino sinistro fosse una condizione imprescindibile: "Raoul è un difensore esterno intelligente, sicuro nel palleggio e molto efficace nella costruzione del gioco. Ha un grande senso tattico, sa prendere decisioni rapide e difende con aggressività in avanti. È perfettamente in linea con ciò che cercavamo".

Soddisfazione condivisa anche dal giocatore, che ha espresso entusiasmo per il ritorno in Europa: "Dopo la fine del mio contratto a Toronto volevo tornare nel calcio europeo. Darmstadt rappresenta una grande opportunità. Ho seguito a lungo il calcio tedesco durante la mia esperienza a Basilea e ho sempre considerato questo club interessante. I colloqui con la società sono stati molto positivi e la scelta è stata naturale".

Cresciuto calcisticamente nel Basilea, dove è entrato a soli sei anni, Petretta ha percorso l’intero settore giovanile fino a debuttare tra i professionisti nel 2017. Con il club svizzero ha collezionato 152 presenze ufficiali, disputando anche Champions League ed Europa League. Nel 2022 il passaggio al Kasimpasa, in Turchia, e successivamente l’esperienza in MLS con il Toronto FC, dove è stato titolare fisso con 85 presenze complessive.