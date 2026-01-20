Bodo/Glimt-Manchester City, le formazioni ufficiali: ex milanisti a confronto, c'è Rodri

Bodø/Glimt e Manchester City si affronteranno tra poco nella settima giornata della fase campionato di Champions League. I norvegesi confermano il collaudato 4-3-3, sistema che ha garantito equilibrio e identità nelle ultime stagioni europee. In difesa Haikin è protetto da una linea compatta, con Bjørttuft e Gundersen centrali chiamati soprattutto a limitare la profondità avversaria, mentre Bjørkan e Sjøvold dovranno accompagnare la manovra sulle corsie senza sbilanciarsi troppo. Davanti alla retroguardia agisce Patrick Berg, vero metronomo della squadra, incaricato di schermare la difesa e avviare la costruzione dal basso. A centrocampo la qualità è affidata a Evjen e Fet, con Blomberg e Hauge larghi pronti ad attaccare gli spazi e rientrare per aiutare in fase di non possesso. In avanti Hogh sarà il riferimento offensivo, chiamato a lavorare spalle alla porta e a sfruttare ogni occasione concessa.

Il Manchester City risponde con il suo classico 4-3-3, ma con alcune scelte interessanti. In porta c’è Donnarumma, mentre in difesa spicca la presenza di Lewis e Aït-Nouri sugli esterni, soluzioni che garantiscono spinta e qualità tecnica. Al centro, la coppia Khusanov–Alleyne cercherà di limitare le offensive dei pericolosi avversari. In mezzo al campo Rodri è ancora il punto di riferimento assoluto, affiancato da Reijnders e O’Reilly, chiamati a dare ritmo e inserimenti. Davanti, il talento di Foden e Cherki supporta il centravanti Haaland.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjørkan; Blomberg, Berg Evjen; Fet, Hogh, Hauge.

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne, Aït Nouri; Reijnders, Rodri, O’Reilly; Foden, Haaland, Cherki.