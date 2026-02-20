Critiche a Mbappè da un ex portiere del Metz: "Se la partita gli va male insulta te, tua madre e tutto"

Parole tutt’altro che concilianti, destinate a far discutere. In un’intervista concessa allo streamer di Metz Flodas, l’ex portiere del Metz Alexandre Oukidja ha raccontato senza filtri alcuni episodi vissuti in campo con Kylian Mbappé, dipingendo un’immagine ben diversa da quella pubblica della stella francese.

“Quando perdi 1, 2 o 3-0, può anche venire da te a chiedere scusa. Ma appena sente che la partita non gira, che non sta giocando bene o che il PSG è in difficoltà, inizia a insultare: te, tua madre, tutto”, ha dichiarato Oukidja, senza mezzi termini.

L’ex portiere ha poi ricordato una sfida al Stade Saint-Symphorien nel settembre 2021. Dopo un’interruzione per un infortunio, Mbappé avrebbe provato un pallonetto nei suoi confronti: “Gli ho detto: ‘Sei pazzo?’. Mi ha risposto: ‘Chiudi la bocca, piccolo giocatore’. A quel punto ho pensato che fosse meglio stare calmi, altrimenti sarebbe finita male”.

Secondo Oukidja, gli scambi verbali sarebbero proseguiti anche dopo il gol decisivo di Achraf Hakimi, con Mbappé che avrebbe fatto apposta una deviazione per insultarlo.