Caso Vinicius, ritirata dall'asta online la maglia di Prestianni: era diventata la più ambita

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:56Calcio estero
Pierpaolo Matrone

La vicenda legata ai presunti insulti razzzisti rivolti a Vinícius Júnior continua ad avere ripercussioni anche fuori dal campo. La piattaforma d’aste MatchWornShirt ha infatti deciso di rimuovere la maglia indossata da Gianluca Prestianni, inizialmente inserita insieme a quelle di altri giocatori del Benfica.

Il dato che ha fatto discutere è stato l’andamento dell’asta: la maglia di Prestianni, regolarmente indossata e autografata, era diventata inspiegabilmente la più ambita, arrivando a toccare quota 1.000 euro. Per confronto, quelle di compagni come Anatoliy Trubin o Fredrik Aursnes si erano fermate rispettivamente a 280 e 245 euro. Una volta venuti a conoscenza del contesto, gli amministratori della piattaforma hanno scelto di intervenire prontamente, ritirando l’oggetto dall’asta.

MatchWornShirt è oggi una delle realtà più affermate nel settore, con accordi con oltre 300 club e una distribuzione dei ricavi che, nel 70-80% dei casi, va alle società o alle loro fondazioni benefiche. Basti pensare alle recenti aste del Real Madrid: contro il Levante, la maglia di Kylian Mbappé ha raggiunto 18.188 euro, quella di Vinícius 12.005.

