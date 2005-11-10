Mezian Mesloub ha scelto il Portogallo: il talento del Lens dice no a Francia e Algeria

Mezian Mesloub ha scelto il Portogallo. Il giovane centrocampista del Lens, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione, ha deciso di seguire le proprie radici familiari e di legarsi alla nazionale lusitana. A confermare la decisione è stato il nonno del giocatore, intervistato dal portale portoghese ZeroZero. Il classe 2010 aveva infatti tre possibilità sul piano internazionale: Portogallo, Francia e Algeria, ma la sua scelta è arrivata senza particolari esitazioni: "Aveva tre opzioni a livello calcistico (Portogallo, Francia e Algeria) e, a dire il vero, non ha avuto dubbi: ha scelto la nazionale portoghese seguendo le radici della sua famiglia. Mi piacerebbe molto vederlo giocare con la nazionale maggiore del Portogallo", ha raccontato il nonno.

L'orgoglio della famiglia

Mesloub, appena 16 anni, è già al centro dell'attenzione degli osservatori e il suo percorso viene seguito con grande interesse in Francia e Portogallo. La famiglia non nasconde l'emozione per la crescita del giovane talento: "Si parla molto di lui in questo momento ed è una grande soddisfazione per me vedere il cammino che sta facendo. Da portoghese sono molto orgoglioso di vedere questo ragazzo di 16 anni realizzare tutto quello che sta realizzando", ha aggiunto il nonno.

Poi il racconto delle emozioni legate alla maglia del Portogallo: "Ho i brividi ogni volta che lo vedo indossare quella maglia. È una sensazione che non riesco a descrivere con le parole, qualcosa che mi tocca profondamente il cuore".