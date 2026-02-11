L'OM si congeda da De Zerbi con un video emozionante. I tifosi: "Lo rimpiangeremo"

Messaggio toccante del Marsiglia nei confronti di Roberto De Zerbi. Il club ha voluto omaggiare il suo ex tecnico postando sui social le immagini più emozionanti, su tutte De Zerbi che carica la squadra prima di una partita. Un discorso divenuto virale:

"Quando mi dite che siamo l'OM significa che rappresentate una città. Una città particolare. Sapete qual è la particolarità? Che vive solo per il calcio. L'OM qua è una cosa seria e questa è una cosa che va oltre la professione, i soldi. Quando siamo dentro il campo, la corsa al compagno vale come quello che è a casa a Marsiglia a vedere la partita. Perché come soffriamo noi loro soffrono di più". Video che si conclude con i ringraziamenti nei confronti del tecnico bresciano.

Molte le reazioni al post, tantissimi pro-De Zerbi. Tra i messaggi più popolari: "Non ti meritiamo, coach" oppure "Il nostro miglior allenatore da 30 anni. I rimpianti non tarderanno" oppure "Marsiglia ti ama" e "Avete commesso un errore terribile" riferito alla dirigenza.

Roberto De Zerbi lascia Marsiglia dopo un anno e mezzo, 69 partite e una percentuale di vittorie che è la più alta da 32 anni a questa parte.

