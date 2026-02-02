Ufficiale
Borussia Mönchengladbach, ecco lo svedese Bolin a rinforzare l'attacco
Il Borussia Mönchengladbach rende noto l'acquisto di Hugo Bolin, attaccante svedese, in prestito dal Malmö FF fino al 30 giugno 2026, con opzione di acquisto.
ll giocatore si è così espresso in merito: "Il passaggio al Borussia è un grande passo per me e sono molto felice di essere qui ora. La Bundesliga è un campionato forte e il Mönchengladbach è un grande club. Non vedo l'ora di vivere dal vivo il Borussia-Park sabato".
