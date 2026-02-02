Ufficiale Saint-Maximin torna in Francia, 7 anni dopo. Il Lens lo annuncia in stile cartoon

Grande rinforzo per il Lens, nella corsa al titolo in Ligue 1. Il club del Nord della Francia si è assicurato Allan Saint-Maximin, che lascia così il Messico dove ha difeso i colori dell'América. Accordo fino al 30 giugno. Ancora una volta il social media manager del club si è distinto per una presentazione originale, con Saint-Maximin nelle vesti di "Bip bip" che sfugge a Wile E. Coyote. Saint-Maximin torna in Francia dopo 7 anni: l'ultima esperienza in Ligue 1 con la maglia del Nizza, dal 2017 al 2019.