Ufficiale
Saint-Maximin torna in Francia, 7 anni dopo. Il Lens lo annuncia in stile cartoon
Grande rinforzo per il Lens, nella corsa al titolo in Ligue 1. Il club del Nord della Francia si è assicurato Allan Saint-Maximin, che lascia così il Messico dove ha difeso i colori dell'América. Accordo fino al 30 giugno. Ancora una volta il social media manager del club si è distinto per una presentazione originale, con Saint-Maximin nelle vesti di "Bip bip" che sfugge a Wile E. Coyote. Saint-Maximin torna in Francia dopo 7 anni: l'ultima esperienza in Ligue 1 con la maglia del Nizza, dal 2017 al 2019.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pontedera, le operazioni di oggi: Ladinetti al Perugia, Scaccabarozzi al Forlì e Peretta al Cittadella
Pronostici
Calcio femminile