Ufficiale
Ennesimo rinforzo via Chelsea per lo Strasburgo: ecco l'ivoriano Fofana
TUTTO mercato WEB
Lo Strasburgo si rinforza con l'ennesimo giocatore del Chelsea. Il club alsaziano annuncia l'arrivo in prestito di David Datro Fofana. L'ivoriano, 23 anni, ha speso i primi 6 mesi di questa stagione in Turchia, al Karagumruk, dove ha segnato 8 reti in 15 partite.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pontedera, le operazioni di oggi: Ladinetti al Perugia, Scaccabarozzi al Forlì e Peretta al Cittadella
Pronostici
Calcio femminile