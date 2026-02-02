Ufficiale
El Yamiq torna in Europa. L'ex Genoa e Perugia è un nuovo giocatore del Saragozza
Jawad El Yamiq (33 anni) torna in Europa, dopo aver trascorso gli ultimi due anni e mezzo in Arabia Saudita con le maglia di Al Wehda prima e Al Najima poi. Il difensore centrale marocchino classe 1992, che in Italia abbiamo visto all'opera con il Genoa e con il Perugia, è un nuovo giocatore del Saragozza. Il club spagnolo di seconda divisione ne ha ufficializzato l'acquisto mediante i propri canali ufficiali, El Yamiq ha firmato un contratto fino al termine della stagione.
