L'ammissione di Antony, mister 100 milioni allo United: "Mentalmente non stavo bene lì"

Sono serviti 22 milioni, ma alla fine Antony Matheus dos Santos è riuscito a realizzare il sogno di ricongiungersi con il Betis Siviglia dopo sei mesi di pura passione, connessione e ritrovamento di se stesso a livello personale e di carriera. L'esterno offensivo brasiliano infatti doveva aspettare che il Manchester United desse il via libera alla cessione alle cifre concordate con i verdiblancos, dopo tre anni di sofferenze e aspettative non ripagate per quei 100 milioni circa spesi per prelevarlo all'Ajax nel 2022.

Uno dei trasferimenti più costosi della storia e anche uno dei flop più clamorosi della storia dei Red Devils, mentre con la maglia verdiblanca non solo ha ritrovato il feeling con il campo e con il gol, ma anche le porte della Nazione brasiliana si sono riaperte. Ma l'investimento compiuto dai Red Devils in passato è rimasto un'etichetta appiccicata sulla testa di Antony: "Quando si pagano 100 milioni ci si aspetta molto di più dai giocatori", ha confidato in un'intervista a MARCA.

"Ovviamente ho la mia responsabilità: come ho detto molte volte, ho attraversato situazioni personali difficili e mentalmente non stavo molto bene", ha riconosciuto il 25enne. "Ma sono cose che succedono nella vita e fanno parte del percorso. Per quanto fosse difficile, dovevo passare anche attraverso questo". Però non ci sono stati solo periodi bui a Old Trafford: "Momenti positivi? Tantissime cose. Parlo dei momenti difficili che ho vissuto, ma ci sono stati anche momenti molto belli. Ho vinto trofei, ho stretto grandi amicizie… Tutto questo resterà con me per tutta la vita".

Ma ad un certo punto ha capito di voler cambiare aria e porre fine alla sua avventura in Premier League: "Avevo bisogno di giocare di più", racconta Antony. "Avevo bisogno di essere felice. Lì non stavo bene, non avevo la testa giusta… Sono comunque molto grato al Manchester per tutto ciò che ho vissuto: è un club incredibile. Sarò sempre riconoscente per tutto".