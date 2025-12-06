Dibu Martinez stringe i denti, ancora Calafiori dal 1': Aston Villa-Arsenal, le formazioni ufficiali
Tempo di Premier League. Sono state svelate le formazioni ufficiali di Aston Villa-Arsenal, match valido per la 15esima giornata di campionato. Il Dibu Martinez parte titolare per l’Aston Villa contro il suo ex club e ritorna dopo essersi infortunato nel riscaldamento prima della vittoria per 4-3 a Brighton di mercoledì. Una ripresa lampo. Youri Tielemans sostituisce Evann Guessand, rimasto fuori dalla lista dei convocati invece.
Per l’Arsenal fanno ritorno Bukayo Saka, Eberechi Eze e Jurrien Timber a Villa Park dal primo minuto, straordinari per l'ex Bologna Calafiori. Cristhian Mosquera è invece fuori per un infortunio alla caviglia che lo terrà lontano fino a sei settimane. Da segnalare: Mikel Arteta ha inserito tra le riserve Gunners il difensore 16enne Marli Salmon.
Aston Villa (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Tielemans, Kamara; McGinn, Rogers, Watkins
A disposizione: Bizot, Lindelof, Digne, Garcia, Bogarde, Hemmings, Buendia, Malen, Sancho.
Allenatore: Unai Emery.
Arsenal (4-3-3): Raya; White, Timber, Hincapié, Calafiori; Zubimendi, Rice, Ødegaard; Saka, Eze, Merino
A disposizione: Arrizabalaga, Salmon, Martinelli, Gyokeres, Nørgaard, Trossard, Madueke, Nwaneri, Lewis-Skelly
Allenatore: Mikel Arteta.
PREMIER LEAGUE - 15ª GIORNATA
Aston Villa-Arsenal
Bournemouth-Chelsea
Everton-Nottingham Forest
Manchester City-Sunderland
Newcastle-Burnley
Tottenham-Brentford
Leeds-Liverpool
Brighton-West Ham
Fulham-Crystal Palace
Wolverhampton-Manchester United
CLASSIFICA
1. Arsenal 33
2. Manchester City 28
3. Aston Villa 27
4. Chelsea 24
5. Crystal Palace 23
6. Sunderland 23
7. Brighton 22
8. Liverpool 22
9. Manchester United 22
10. Everton 21
11. Brentford 19
12. Bournemouth 19
13. Tottenham 19
14. Newcastle 19
15. Fulham 17
16. Nottingham Forest 15
17. Leeds 14
18. West Ham 12
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.