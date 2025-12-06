Dibu Martinez stringe i denti, ancora Calafiori dal 1': Aston Villa-Arsenal, le formazioni ufficiali

Tempo di Premier League. Sono state svelate le formazioni ufficiali di Aston Villa-Arsenal, match valido per la 15esima giornata di campionato. Il Dibu Martinez parte titolare per l’Aston Villa contro il suo ex club e ritorna dopo essersi infortunato nel riscaldamento prima della vittoria per 4-3 a Brighton di mercoledì. Una ripresa lampo. Youri Tielemans sostituisce Evann Guessand, rimasto fuori dalla lista dei convocati invece.

Per l’Arsenal fanno ritorno Bukayo Saka, Eberechi Eze e Jurrien Timber a Villa Park dal primo minuto, straordinari per l'ex Bologna Calafiori. Cristhian Mosquera è invece fuori per un infortunio alla caviglia che lo terrà lontano fino a sei settimane. Da segnalare: Mikel Arteta ha inserito tra le riserve Gunners il difensore 16enne Marli Salmon.

Aston Villa (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Tielemans, Kamara; McGinn, Rogers, Watkins

A disposizione: Bizot, Lindelof, Digne, Garcia, Bogarde, Hemmings, Buendia, Malen, Sancho.

Allenatore: Unai Emery.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Timber, Hincapié, Calafiori; Zubimendi, Rice, Ødegaard; Saka, Eze, Merino

A disposizione: Arrizabalaga, Salmon, Martinelli, Gyokeres, Nørgaard, Trossard, Madueke, Nwaneri, Lewis-Skelly

Allenatore: Mikel Arteta.

PREMIER LEAGUE - 15ª GIORNATA

Aston Villa-Arsenal

Bournemouth-Chelsea

Everton-Nottingham Forest

Manchester City-Sunderland

Newcastle-Burnley

Tottenham-Brentford

Leeds-Liverpool

Brighton-West Ham

Fulham-Crystal Palace

Wolverhampton-Manchester United