Dura al PSG, Safonov: "Nei primi mesi la gente mi evitava. 'Chi abbiamo comprato?'"

Piombato a sorpresa al Paris Saint-Germain, Matvey Safonov ricorda bene l'estate del 2024 e i primi tempi all'ombra della Tour Eiffel. L'acquisto del portiere russo di 26 anni, eletto fin da subito come vice-Donnarumma, ha lasciato più di qualcuno sorpreso nella capitale francese, specialmente per il prezzo (20 milioni) saldato.

Da allora Safonov ha provato a integrarsi, tra nuova lingua e cultura, all’interno della rosa del PSG. Ma ha ammesso, in un’intervista concessa al podcast 'Smol Talk', che i suoi primi passi nella big di Ligue 1 sono stati tutt'altro che una passeggiata: "Durante i primi tre mesi la gente mi evitava: 'Chi abbiamo comprato?'", ha ammesso. Salvo poi tornare sui suoi passi e precisare: "Ovviamente esagero, ma penso di aver impiegato un po’ più di tempo del previsto (per ambientarmi, ndr). Tre mesi, prima ancora di iniziare a mostrare qualcosa".

La scorsa stagione, tuttavia, ha disputato circa 1500 minuti tra tutte le competizioni disputate con la maglia dei parigini. Tra l'altro in un'annata costellata di trofei, tra cui la Champions League: "Ora mi sono adattato al calcio dal punto di vista psicologico: mi sento a mio agio, conosco le mie capacità e non avverto più una pressione aggiuntiva. Perché prima c’era, soprattutto quando le cose non andavano come previsto".

E in effetti dal Krasnodar, in Russia, ai futuri campioni d'Europa c'è stato un abisso: "Tutto è successo molto in fretta nella mia vita. E ora mi rendo conto che ci sono giocatori in squadra così talentuosi che io passo in secondo piano. Ma in Premier League (il campionato russo, ndr) ero io uno di quei giocatori talentuosi", ricorda Safonov. "Bisogna capire che ora è necessario lavorare un po’ più duramente per arrivare almeno al livello dei giocatori del PSG".