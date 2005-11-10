Emery riapre la ferita della remontada: "Il PSG fu eliminato dagli arbitri, con il VAR..."

A distanza di quasi dieci anni, Unai Emery non ha ancora dimenticato la clamorosa eliminazione del Paris Saint-Germain contro il Barcellona negli ottavi di finale della Champions League 2016-17. Alla vigilia della sfida che vedrà il suo Aston Villa affrontare i blaugrana, il tecnico spagnolo è tornato su quella storica notte del Camp Nou, ribadendo la convinzione che il risultato sarebbe stato diverso con l'ausilio della tecnologia.

In conferenza stampa, Emery ha ricordato il netto 4-0 conquistato dal PSG all'andata, prima della celebre rimonta catalana culminata con il 6-1 del ritorno. Per l'allenatore, però, il verdetto fu pesantemente influenzato dalle decisioni arbitrali: "Negli ottavi di finale contro il Barça abbiamo disputato una partita d'andata di altissimo livello. Al ritorno, invece, siamo stati eliminati perché la VAR non esisteva. Siamo stati chiaramente eliminati da errori arbitrali", ha dichiarato senza mezzi termini.

Non è la prima volta che Emery torna sull'argomento. In passato aveva infatti raccontato di aver avuto la sensazione di disputare due partite nella stessa serata: una contro il Barcellona e l'altra contro l'arbitro Deniz Aytekin, finito al centro delle polemiche per alcune decisioni contestate dai francesi. Stasera Emery ritroverà ancora una volta il Barcellona, con il ricordo di quella notte che continua a rappresentare una delle pagine più amare della sua carriera.