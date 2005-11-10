Kane non pensa ai premi individuali: "Scambierei il Pallone d'Oro con la Champions League"

Harry Kane si gode il primo Pallone d'Oro della sua carriera, ma il pensiero è già rivolto al prossimo grande obiettivo. L'attaccante del Bayern Monaco, diventato il primo inglese dal 2001 a conquistare il prestigioso riconoscimento, ha ammesso che rinuncerebbe volentieri al trofeo individuale pur di alzare al cielo la Champions League con il club bavarese.

Alla vigilia della sfida europea contro l'Atletico Madrid, il centravanti ha spiegato come i successi di squadra restino la vera priorità della sua carriera: "I trofei di squadra sono il motivo per cui giochiamo a calcio. L'aspetto collettivo del nostro sport è davvero fondamentale", ha dichiarato in conferenza stampa. "Vincere il Pallone d'Oro la scorsa settimana è stata una delle emozioni più belle della mia vita e della mia carriera. Ma festeggiare con i compagni e sollevare la Champions League con il Bayern sarebbe qualcosa di incredibile".

Messo di fronte alla scelta tra il massimo trofeo individuale e quello europeo per club, Kane non ha avuto dubbi: "Sceglierei la Champions League. Fortunatamente ho ancora la possibilità di conquistare entrambi, vedremo cosa accadrà. Il Pallone d'Oro rappresenta un traguardo straordinario e ti porta a un livello ancora superiore, ma le grandi finali e le emozioni condivise con la squadra hanno un valore speciale".

Il 33enne, che dovrebbe firmare il rinnovo di contratto con il Bayern nei prossimi giorni, ha poi ripercorso le emozioni vissute dopo il successo a Londra nella serata del Pallone d'Oro: "È stata una settimana sulle montagne russe. La premiazione è stata un momento altissimo, non solo per me ma anche per il club. È stata una delle sensazioni più belle che abbia mai provato. Allo stesso tempo abbiamo attraversato momenti complicati e situazioni estreme, ma tutto questo ci ha uniti ancora di più e ci spinge a lottare per ogni obiettivo".