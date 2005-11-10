Morte De Miguel, Owono linciato via social. Il portiere ha chiuso i suoi account

La morte di Jesús de Miguel ha sconvolto il mondo del calcio. È successo nella storia di assistere ad eventi tragici in un campo di calcio: Foe, Morosini, Feher. Ma mai a queste latitudini abbiamo assistito a una morte in diretta a seguito di uno scontro di gioco. E nell'era social l'impatto è stato devastante.

Chiusi i profili social del portiere

Jesus Owono suo malgrado verrà ricordato come il giocatore che ha causato il decesso dell'attaccante del Tenerife. E la rabbia per quanto avvenuto alle Canarie si sta riversando nei suoi confronti. Di fatto le pagine ufficiali dell'Andorra FC sono invase da insulti di ogni genere nei confronti del portiere. Al punto che lo stesso ha deciso di chiudere tutti i profili social.

Il caso rischia di finire nel penale

Dal punto di vista sportivo è attesa una maxi squalifica, ma il caso rischia di passare anche per vie penali: qualora venisse accertata l'imprudenza grave, Owono rischierebbe un'accusa per omicidio colposo.