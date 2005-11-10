Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Pascal Ferré: "Lewandowski non mi ha mai perdonato il Pallone d'Oro 2020 annullato"

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 13:26Calcio estero
03.11.2026 13:26Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

A sei anni dall'annullamento dell'edizione 2020 del Pallone d'Oro, Robert Lewandowski non avrebbe ancora digerito quella decisione. A raccontarlo è Pascal Ferré, storico direttore di France Football ed ex responsabile del premio, che in un'intervista a Le Vestiaire ha svelato il risentimento dell'attaccante polacco, grande favorito per la vittoria in quell'edizione poi cancellata a causa della pandemia di Covid-19: ""Il momento più difficile è stato sicuramente il 2020, quando abbiamo dovuto annullare il Pallone d'Oro. Ritenevamo che non ci fossero le condizioni di equità necessarie", ha spiegato Ferré, ricordando come il calcio fosse stato profondamente condizionato dall'emergenza sanitaria e dalle competizioni disputate a porte chiuse.

L'ex direttore ha raccontato di aver telefonato personalmente a Lewandowski per comunicargli la decisione: "Lo chiamai perché stava dominando il calcio europeo, ma non capì fino in fondo quella scelta". Una delusione che, secondo Ferré, si è trasformata in un rancore duraturo. "Negli anni successivi, quando ci incontravamo, mi diceva sempre: 'Ecco l'uomo che non ha mai voluto darmi un Pallone d'Oro'". Nel 2020 Lewandowski aveva trascinato il Bayern Monaco alla conquista di Champions League, Bundesliga e Coppa di Germania, chiudendo la stagione con numeri straordinari: 55 gol e 10 assist in 47 partite, oltre al titolo di capocannoniere sia del campionato tedesco sia della Champions. Un rendimento che lo rendeva il grande favorito per il riconoscimento individuale.

L'anno successivo il centravanti polacco sfiorò comunque il trofeo, classificandosi al secondo posto alle spalle di Lionel Messi. Un risultato che, però, non è mai riuscito a cancellare l'amarezza per quel Pallone d'Oro mai assegnato.

Articoli correlati

Immagine news 1
Griezmann è la nuova stella della MLS: 14 gol da luglio e Orlando vola con il suo campione
Immagine news 2
Lewandowski sul Pallone d'Oro: "Chiaramente dita incrociate per Yamal, ma Olise..."
Immagine news 3
Lewandowski ha già conquistato la MLS: sei reti in 9 partite, è il leader di Chicago

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
13:42 Calcio estero
La morte di De Miguel e le sanzioni che attendono Owono: cosa rischia il portiere
Immagine news 2
13:26 Calcio estero
Pascal Ferré: "Lewandowski non mi ha mai perdonato il Pallone d'Oro 2020 annullato"
Immagine news 3
13:12 Calcio estero
Solo 26 mesi in panchina, la CONMEBOL non riconosce la licenza di Clarence Seedorf
Immagine news 4
13:12 Calcio estero
Mikautadze sul Barcellona: "Lo tifo fin da bambino. L'interesse mi lusinga e sono pronto"
Immagine news 5
12:56 Calcio estero
Sessanta piante negli spogliatoi per ridurre lo stress: l'idea del Forest Green Rovers
Immagine news 6
12:39 Calcio estero
Morte Jesus de Miguel il cordoglio della UEFA: 1 minuto di silenzio in tutte le gare europee
Immagine news 7
11:59 Calcio estero
Saudi Pro League meglio della Ligue 1? Zeze contro Ronaldo: “Francia ancora superiore”
Immagine news 8
11:58 Calcio esteroTMW
TMWPochi secondi cambiano tutto: la tragedia di De Miguel e la tempesta che attende Owono
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Il nuovo Sarri della Serie A ha seriamente rischiato di farsi cacciare a metà agosto, ma ora raccoglie i frutti di 26 anni di lavoro. E ai piani alti c'è chi si sfrega le mani
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, che guaio! Problemi alla schiena per Gollini, a rischio la presenza ad Old Trafford
Immagine top news n.1 Assemblea degli Azionisti della Juventus, Carnevali: "Per ricostruire ci vuole tempo, non chiacchiere"
Immagine top news n.2 Meglio di Karl, di Inacio, di Camarda. Simone Lontani è il 2008 che segna di più in Europa
Immagine top news n.3 Open VAR è sparito, ma gli audio servono: cosa si sono detti Ferrieri Caputi e Cosso?
Immagine top news n.4 Jesus de Miguel non ce l'ha fatta: è morto dopo il violento scontro con il portiere dell'Andorra
Immagine top news n.5 Vanoli cambi rotta: Oulai e Pedro devono essere titolari contro la Juve
Immagine top news n.6 Laurienté uomo mercato nonostante la crisi del Sassuolo: tra Premier e big italiane, gennaio è vicino
Immagine top news n.7 Rowe non è Lookman: l'acquisto più costoso di sempre della Dea delude. Ma il mercato vale di più
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.2 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.3 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.4 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimiliano Allegri "intoccabile" a Napoli? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Blanchard: "Frosinone spavaldo, è una squadra con un gioco veramente moderno"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Un Milan al completo può lottare solo per la Champions"
Serie A
Immagine box news Serie A Roma, che guaio! Problemi alla schiena per Gollini, a rischio la presenza ad Old Trafford
Immagine box news Serie A Porto, Farioli: "Il Napoli è forte anche con le assenze, noi non ci snatureremo"
Immagine box news Serie A Serie A, la Top 11 della 10ª giornata: Moreira è l'uomo copertina. Lontani, il futuro
Immagine box news Serie A Kvernadze, il Frosinone è pronto a quintuplicargli l'ingaggio. Senza rinnovo a gennaio...
Immagine box news Serie A Cassano: "Ibrahimovic è innamorato del Milan. Chi fa le scelte nel club è lui"
Immagine box news Serie A Juventus, Canevali: "Lavoriamo per tornare a vincere. Adesso ci serve un'anima più italiana"
Serie B
Immagine box news Serie B Cesena, Shpendi da record in Italia: ha fatto meglio anche di Varela del Monza
Immagine box news Serie B Mezzotero come Tresoldi: presto potrebbe dover decidere fra Azerbaigian e Italia
Immagine box news Serie B Da capitano a "epurato": la parabola di Chiosa, che ha salutato Arezzo. Nuova avventura in vista?
Immagine box news Serie B Padova, Peghin: "Sarà bello accogliere Andreoletti. Bene la reazione nelle ultime gare"
Immagine box news Serie B Arezzo, Manzo: "Bucchi mai in discussione. Vorrei una salvezza senza play out"
Immagine box news Serie B Vicenza, Carraro: "Il nuovo metro arbitrale mi piace, ma deve essere uguale per tutte"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, gli arbitri della 13ª giornata per i tre gironi: Grosseto-Pescara al sig. Striamo di Salerno
Immagine box news Serie C Mignemi torna al Gubbio? Il Savoia smentisce: "È il nostro Ds, e non è mai stato in discussione"
Immagine box news Serie C Ospitaletto, Gobbi: "Programmazione seria. Perché i traguardi vogliamo ottenerli, ma anche mantenerli"
Immagine box news Serie C Spezia, Angelozzi: "Su Sganzela e Bright c'è interesse da parte di Serie A e Serie B"
Immagine box news Serie C Gubbio, scatta il toto Ds. Ma Notari precisa: "Non ho parlato ancora con nessuno"
Immagine box news Serie C Espinal si presenta: "Non ho la bacchetta magica, ma credo molto nel progetto Dolomiti Bellunesi"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Portogallo le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Immagine box news Calcio femminile Sorteggio Nations League: l'Italdonne nella seconda fascia della Lega A, si parte a febbraio
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
3 novembre 1985, la punizione di Maradona alla Juventus. Mandando Tacconi in porta
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio