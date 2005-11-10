Morte Jesus de Miguel, la polizia spagnola apre un'indagine sull'accaduto

La morte di Jesus de Miguel, giocatore del Tenerife, a seguito dello scontro di gioco con il portiere dell'Andorra Jesus Owono, sta scuotendo in queste ore il calcio spagnolo e non solo con la Federcalcio che ha annunciato anche il rinvio delle gare delle coppe nazionali, sia al maschile sia al femminile, in programma in segno di lutto per la tragica scomparsa del trentenne.

La polizia apre un'inchiesta sull'accaduto

In merito a quanto accaduto si è mossa anche la polizia iberica, come riporta l'agenzia di stampa EFE, che ha aperto un'indagine sulla morte di de Miguel sottolineando come questo avvenga sempre d'ufficio in caso di morti non dovute a causa naturali: "La Polizia Nazionale ha aperto un'indagine sulla morte del calciatore del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel , che ora è sotto la supervisione giudiziaria, come confermato all'agenzia EFE da fonti della Stazione di Polizia Provinciale. Il decesso del giocatore trentenne è avvenuto presso l'ospedale Nuestra Señora de La Candelaria poche ore dopo aver subito un violento impatto con il portiere andorrano Jesús Owono durante un contrasto aereo nei minuti finali della partita disputata lunedì scorso allo stadio Heliodoro Rodríguez López. Fonti dell'Alta Corte di Giustizia delle Isole Canarie spiegano che qualsiasi decesso non dovuto a cause naturali, sia esso accidentale o di altra natura, comporta l'apertura di un'inchiesta giudiziaria d'ufficio, come in questo caso".

Le parole del Procuratore di Santa Cruz de Tenerife

Il procuratore capo di Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ritiene "molto difficile" che venga aperto un procedimento penale per la morte del calciatore, poiché il colpo ricevuto è avvenuto durante un'azione di gioco e sarà necessario attendere la decisione della Commissione Disciplinare Sportiva. In dichiarazioni rilasciate all'agenzia EFE, Sánchez-Jáuregui ha sottolineato che un antico principio della Corte Suprema stabilisce che gli infortuni sul campo sportivo non sono punibili, salvo, ovviamente, in caso di aggressione da parte di un giocatore nei confronti di un altro durante un'interruzione del gioco.