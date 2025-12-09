Mount felice per il ritorno al gol: "Ora devo spingere, bisogna continuare a lavorare sodo"

Mason Mount ha celebrato nel migliore dei modi il suo ritorno nell’undici titolare del Manchester United, firmando un gol e conquistando il premio di Man of the Match nella convincente vittoria per 4-1 sul campo del Wolverhampton. Una prestazione brillante che, secondo il centrocampista inglese, rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della squadra sotto la guida di Rúben Amorim.

Intervistato da Sky Sports UK al termine della gara, Mount ha evidenziato soprattutto la reazione del gruppo dopo un finale di primo tempo complicato: "È stata una vittoria importante. Nel primo tempo abbiamo permesso al Wolverhampton di tornare in partita e siamo rientrati negli spogliatoi frustrati. Il mister ci ha parlato chiaramente e nella ripresa siamo usciti con l’obiettivo di attaccare con più decisione e concretizzare le occasioni create".

Lo United ha chiuso la partita con 27 tiri totali, record sotto la gestione Amorim. Mount ha sottolineato la qualità del gioco offensivo: "Abbiamo attaccato con libertà, con combinazioni rapide e pulite. È ciò che sappiamo fare. Dietro siamo stati solidi, difendendo da squadra e togliendo agli avversari la possibilità di rientrare". Parlando del suo ruolo nel sistema del tecnico portoghese, il numero 7 ha spiegato di sentirsi pienamente a suo agio: "È un modulo che conosco e in cui ho già giocato. So quali spazi sfruttare e quali compiti richiede".

Infine, Mount ha ribadito di voler continuare su questa strada dopo mesi complessi: "Ho avuto difficoltà, ma ora voglio spingere, costruire su queste prestazioni e contribuire con gol. Devo solo continuare a lavorare duro".