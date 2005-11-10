Mourinho è già in clima Clasico: "Il Barcellona ha 24 ore di riposo in più rispetto al Real"

José Mourinho è già in clima Clasico e punta il dito contro il calendario della Liga. A pochi giorni dalla sfida tra Barcellona e Real Madrid, in programma domenica sera, il tecnico portoghese ha espresso ancora una volta il proprio malcontento per la gestione degli impegni delle due grandi di Spagna, sottolineando una differenza nei tempi di recupero tra le due squadre.

Dopo il successo dei Blancos contro il Lipsia, Mourinho ha parlato ai microfoni di Movistar evidenziando il vantaggio del Barcellona in vista della sfida del Camp Nou: "Il Clasico? Non c'è nessuna questione di fiducia. È una partita di campionato, anche se è vero che non è una gara come tutte le altre. Per ora abbiamo già perso 24 ore di riposo rispetto al Barcellona". Una frase che ha fatto discutere in vista di una delle partite più attese della stagione. Per il tecnico del Real Madrid, dunque, la preparazione al match non si svolge in condizioni di perfetta parità, anche se il portoghese non ha voluto trasformare la differenza di recupero in un alibi.

Il Clasico rappresenterà un appuntamento fondamentale per entrambe le squadre e Mourinho proverà a lasciare parlare il campo, anche perché il Real deve recuperare terreno in classifica. Ma il messaggio lanciato è chiaro: secondo lo Special One, il Real arriva all'appuntamento con un piccolo svantaggio logistico.