Argentina, sempre più vicino il rinnovo di Scaloni: contratto fino al Mondiale 2030

La Federazione argentina e Lionel Scaloni sono vicini all’intesa per prolungare il rapporto. L’accordo potrebbe essere definito durante la prossima sosta per le nazionali e permetterebbe al CT di guidare l’Albiceleste verso la terza Coppa del Mondo della sua gestione.

Dopo le recenti parole del tecnico, che aveva spiegato "se tutto andrà bene continuerò a essere l’allenatore, ma al momento non ci sono novità", le trattative con la Federazione sono entrate nella fase decisiva. Il nuovo contratto dovrebbe avere una durata iniziale di due anni, con un’opzione per altri due fino al termine del Mondiale 2030. Una clausola legata alla Copa América 2028 consentirebbe di estendere automaticamente l’accordo, permettendo a Scaloni di disputare la sua terza rassegna iridata alla guida della Selección.

L’obiettivo della Federazione è mantenere lo stesso gruppo di lavoro che ha portato l’Argentina alla conquista di Copa América 2021, Finalissima 2022, Mondiale 2022 e Copa América 2024, oltre al secondo posto al Mondiale 2026. Resta da definire anche il futuro di Walter Samuel, storico collaboratore di Scaloni. Il CT aveva ammesso: "È una persona importantissima e anche un amico. Se prenderà una decisione diversa sarà giusto rispettarla, ma sarebbe una perdita enorme". Un rinnovo che consoliderebbe un ciclo iniziato nel 2018 e diventato uno dei più vincenti nella storia dell’Albiceleste.