Muñoz incanta l’Osasuna: ma il Real ha già in mano il futuro
Non è solo una sorpresa, ma una delle certezze emergenti della stagione in LaLiga. Víctor Munoz, a soli 21 anni, si sta imponendo come uno dei volti nuovi più interessanti, trovando all’Osasuna quello spazio che non aveva mai avuto al Real Madrid.
Cinque gol e due assist, ma soprattutto continuità e personalità: numeri che raccontano di una crescita costante, culminata anche con la chiamata della nazionale di Luis de la Fuente e il gol segnato a marzo contro la Serbia. Una scelta, quella di lasciare Madrid per 5 milioni, che si è rivelata vincente. Ma il vero nodo è contrattuale.
Il Real, infatti, ha inserito una clausola strategica: mantiene il 50% dei diritti del giocatore per tre anni e può riacquistarlo per appena 8 milioni. Una formula che consente ai blancos di controllarne il futuro, con la possibilità concreta di riportarlo a casa o rivenderlo a prezzo maggiorato, magari anticipando la concorrenza del Barcellona.
Sul mercato si muove anche il Sunderland, pronto a offrire circa 25 milioni, comunque lontani dalla clausola rescissoria fissata a 40. L’Osasuna, però, non arretra: “Non prenderemo nemmeno in considerazione offerte. Rimaniamo inflessibili sulla clausola”, ha spiegato il ds Braulio Vázquez.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30