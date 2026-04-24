Muñoz incanta l’Osasuna: ma il Real ha già in mano il futuro

Non è solo una sorpresa, ma una delle certezze emergenti della stagione in LaLiga. Víctor Munoz, a soli 21 anni, si sta imponendo come uno dei volti nuovi più interessanti, trovando all’Osasuna quello spazio che non aveva mai avuto al Real Madrid.

Cinque gol e due assist, ma soprattutto continuità e personalità: numeri che raccontano di una crescita costante, culminata anche con la chiamata della nazionale di Luis de la Fuente e il gol segnato a marzo contro la Serbia. Una scelta, quella di lasciare Madrid per 5 milioni, che si è rivelata vincente. Ma il vero nodo è contrattuale.

Il Real, infatti, ha inserito una clausola strategica: mantiene il 50% dei diritti del giocatore per tre anni e può riacquistarlo per appena 8 milioni. Una formula che consente ai blancos di controllarne il futuro, con la possibilità concreta di riportarlo a casa o rivenderlo a prezzo maggiorato, magari anticipando la concorrenza del Barcellona.

Sul mercato si muove anche il Sunderland, pronto a offrire circa 25 milioni, comunque lontani dalla clausola rescissoria fissata a 40. L’Osasuna, però, non arretra: “Non prenderemo nemmeno in considerazione offerte. Rimaniamo inflessibili sulla clausola”, ha spiegato il ds Braulio Vázquez.