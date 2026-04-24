Obiettivo di Barcellona e Real Madrid, Smit apre all'addio all'AZ: "Con l'offerta giusta..."
Una finale dominata e un talento sempre più sotto i riflettori. L’AZ Alkmaar travolge il NEC Nijmegen con un netto 5-1 e conquista la Coppa d’Olanda, tornando a sollevare un trofeo dopo oltre dieci anni.
Tra i protagonisti spicca Kees Smit, centrocampista classe 2004 che chiude una stagione da 5 gol e 10 assist in 44 presenze. Numeri e prestazioni che hanno attirato l’attenzione di top club come Barcellona e Real Madrid.
Dopo la finale, il giocatore ha parlato del suo futuro ai microfoni di De Telegraaf: “Nulla garantisce la mia partenza, non ne sono sicuro nemmeno io. Ma se dovesse arrivare un’offerta allettante, sarebbe importante anche per il club”.
Con una valutazione già vicina ai 50 milioni, il suo nome è destinato a restare caldo sul mercato.
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