Neves e il primo gol in Nazionale col 21 di Jota: "Non poteva arrivare in modo migliore"

Nel post partita di Portogallo-Irlanda, gara vinta dalla formazione lusitana nel finale per 1-0, il match winner Ruben Neves ha parlato così ai microfoni di SportTV: “Il mio primo gol in nazionale, e con questo numero (il 21 di Diogo Nota, ndr), non poteva arrivare in modo migliore. Sarebbe stato tanto felice di essere qui con noi. Ho detto che ognuno di noi avrebbe dato un po' di quello che era Diogo, e oggi è stata una di quelle partite. Una partita molto difficile, senza spazi, contro una squadra che difendeva molto bassa. Doveva andare così".

Ancora sulla partita: “Quando giochiamo contro una squadra che mette l'attaccante al limite dell'area, è molto difficile. Nel secondo tempo siamo stati migliori, un po' più pazienti con la palla, e abbiamo meritato questa vittoria. Diogo Costa non ha fatto una sola parata. È stata una partita a senso unico e tre punti molto importanti”.

Sull’importanza di chiudere il discorso qualificazione: “Affrontiamo partita per partita. Sappiamo che nella prossima partita potremo assicurarci un posto nella Coppa del Mondo, con l'incredibile supporto dei nostri tifosi, e faremo tutto il possibile per riuscirci”.