Howe chiude la porta al Manchester United: "Sono felicissimo al Newcastle"

Tra i nomi accostati al Manchester United per il post-Amorim c'è anche quello di Eddie Howe. Il tecnico del Newcastle ha preso parola in merito, intervenendo in conferfenza stampa alla vigilia della partita contro il Leeds.

Alla domanda se qualcosa potesse convincerlo ad abbandonare St James' Park, Howe ha risposto: "No. Non in questo momento". Aggiungendo: "Per me la cosa più importante è la felicità nel ruolo, la felicità nel lavoro, i rapporti che ho con le persone che mi circondano. Non è sempre stato un periodo positivo. Le cose possono cambiare in qualsiasi club calcistico, ma al momento sono felicissimo".

48 anni, Howe è alla guida del Newcastle da novembre 2021. Solo Pep Guardiola al Manchester City, Mikel Arteta all'Arsenal e Marco Silva al Fulham vantano una maggiore longevità sulla stessa panchina, tra le 20 squadre di Premier League. Grande merito di Howe quello di aver riportato i Magpies in Champions League dopo 20 anni. Attualmente i bianconeri sono noni in classifica in campionato ma è in forte ripresa grazie agli ultimi due successi.