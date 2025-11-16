La redenzione di Neymar: aiuta il Santos a vincere dopo un mese e allontana la zona "calda"

Nel vortice irrefrenabile delle critiche da settimane per il nervosismo palesato contro l'arbitro nel match contro il Flamengo (perso 3-2), Neymar ha appena ricordato al mondo di essere ancora un top player. L'ex attaccante di Barcellona e PSG, che era stato nel mirino delle critiche dei media ultimamente, distante dal suo Brasile vincente (2-0) ieri contro il Senegal per la prima volta nella storia, ha brillato nella partita tra Santos e Palmeiras (1-0), gara valida per la 13ª giornata del campionato brasiliano.

Questo sebbene fosse un match difficile: il Santos era in zona retrocessione e affrontava la seconda in classifica, ma il club di San Paolo è stato letteralmente trascinato da un Neymar incontenibile e presente in tutte le azioni importanti. O'Ney ha offerto la prestazione necessaria per imporsi nei minuti di recupero grazie a un gol di Benjamin Rollheiser (90’+1). E l’ultima vittoria del Santos in campionato risaliva a un mese fa, contro il Corinthians (3-1).

Un successo di assoluto rilievo per il Santos, che sale al 16° posto e così esce dalla zona retrocessione, a cinque giornate dalla fine del Brasileirao. Per Neymar invece, questa prestazione deve servire come base per i prossimi mesi, se vuole sperare di riconquistare la fiducia di Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile. E figurare ai Mondiali 2026.